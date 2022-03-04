Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, какие клубы могут заменить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» в баскетбольной Евролиге

Стало известно, какие клубы могут заменить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» в баскетбольной Евролиге
Комментарии

Стали известны претенденты на участие в баскетбольной Евролиге сезона-2022/2023. По информации Eurohoops, ими станут сербский «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из итальянской Болоньи.

Евролига начала сезон-2021/2022 с тремя российскими клубами: ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом». При этом только у москвичей есть лицензия — петербуржцы и казанский клуб имеют соглашение с Евролигой лишь на один год и могут прекратить своё участие в турнире.

«Валенсия», «Партизан» и «Виртус» могут попасть в Евролигу, выйдя в финал Еврокубка. Также, по информации издания, они могут получить уайлд-кард и заменить российские команды в турнире.

Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок.

Новость по теме
Евролига официально перенесла «Финал четырёх» — 2022 из Берлина
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022