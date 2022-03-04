Стало известно, какие клубы могут заменить ЦСКА, УНИКС и «Зенит» в баскетбольной Евролиге
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Стали известны претенденты на участие в баскетбольной Евролиге сезона-2022/2023. По информации Eurohoops, ими станут сербский «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из итальянской Болоньи.
Евролига начала сезон-2021/2022 с тремя российскими клубами: ЦСКА, УНИКСом и «Зенитом». При этом только у москвичей есть лицензия — петербуржцы и казанский клуб имеют соглашение с Евролигой лишь на один год и могут прекратить своё участие в турнире.
«Валенсия», «Партизан» и «Виртус» могут попасть в Евролигу, выйдя в финал Еврокубка. Также, по информации издания, они могут получить уайлд-кард и заменить российские команды в турнире.
Ранее Евролига официально приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок.
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