Источник: известная баскетболистка из США арестована в России из-за перевозки наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была арестована в Подмосковье. Об этом информирует телеграм-канал Mash. По сведениям источника, в её багаже обнаружили наркотические вещества.
«В феврале, когда летать ещё было можно везде и всюду, Бриттни проходила через «зелёный коридор» в Шереметьево и засветила там несколько вейпов с зелёным содержимым: маслом каннабиса», — говорится в сообщении источника.
Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. В финальном матче Олимпийских игр в Токио со сборной Японии Грайнер покорилось уникальное достижение. Бриттни стала рекордсменкой по результативности в финальных встречах женских олимпийских турниров. По этому показателю она превзошла соотечественницу, Лизу Лесли (29), чей рекорд продержался четверть века. В настоящее время выступает за «УГМК.
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