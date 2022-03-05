Джеймс Харден повторил достижение двух звёздных игроков НБА

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден стал третьим игроком в истории своей команды, которому удалось набрать 25 очков и 12 передач в четырёх матчах подряд. Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере». Ранее такое удавалось лишь Уилту Чемберлену и Аллену Айверсону.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» встречалась с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом противостоянии праздновали хозяева со счётом 125:119. Самым результативным игроком у «Сиксерс» стал Тайриз Макси, набравший 33 очка. У Хардена в этой встрече дабл-дабл (25 очков и 11 передач). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 26 очков и 19 передач.

Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.