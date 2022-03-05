Определён MVP 28-го тура Евролиги
Поделиться
Австралийский защитник каталонской «Барселоны» Данте Экзам стал MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В матче с «Монако» (88:83) в минувшем туре Евролиги Экзам набрал 22 очка, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Рейтинг его эффективности составил 31 балл, что является лучшим показателем среди всех игроков в 28-м туре.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Лучшим игроком из проигравших команд стал Огастин Рабит из «Баварии», получивший 27 баллов эффективности в матче с греческим «Олимпиакосом». Рабит набрал 18 очков и совершил 5 подборов. Встреча завершилась победой греков со счётом 98:88.
Комментарии
- 5 марта 2022
-
17:31
-
16:33
-
16:07
-
14:45
-
14:07
-
13:34
-
12:46
-
12:34
-
11:24
-
10:22
-
09:49
-
08:47
-
07:09
-
06:23
-
00:47
- 4 марта 2022
-
22:59
-
22:43
-
20:48
-
19:57
-
18:52
-
17:58
-
15:59
-
15:11
-
14:31
-
13:34
-
12:34
-
12:06
-
11:31
-
10:40
-
09:58
-
09:16
-
08:55
-
06:36
-
00:54
- 3 марта 2022
-
23:49
Партнерский контент