Определён MVP 28-го тура Евролиги

Австралийский защитник каталонской «Барселоны» Данте Экзам стал MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



В матче с «Монако» (88:83) в минувшем туре Евролиги Экзам набрал 22 очка, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Рейтинг его эффективности составил 31 балл, что является лучшим показателем среди всех игроков в 28-м туре.

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Лучшим игроком из проигравших команд стал Огастин Рабит из «Баварии», получивший 27 баллов эффективности в матче с греческим «Олимпиакосом». Рабит набрал 18 очков и совершил 5 подборов. Встреча завершилась победой греков со счётом 98:88.