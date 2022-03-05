The Athletic: Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP на скамейке

Журналист и инсайдер Билл Орам высказался о взаимоотношениях между главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнком Вогелем и защитником команды Расселлом Уэстбруком.



«Возможно, Вогель больше никогда не посадит Уэстбрука на скамейку. Многие инсайдеры в лиге считают, что это может решить проблемы на площадке, с которыми сталкиваются «Лейкерс». Такой шаг позволит избежать плохих последствий. Но факт вот в чём — Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP на скамейке, а самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс» говорит о том, как глубоко встряла команда», — написал Билл Орам в своей колонке на The Athletic.



После 62 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 35 поражений.