Лука Дончич выбыл из-за травмы

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», сообщает пресс-служба команды. Игрок пропустит встречу из-за травмы — он на тренировке получил растяжение связки пальца ноги. Ожидается, что травма является несерьёзной и Дончич пропустит только один матч.
В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
В нынешнем сезоне Дончич набирает 27,8 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 8,8 результативной передачи в среднем за матч.
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