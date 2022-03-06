Лука Дончич выбыл из-за травмы

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз», сообщает пресс-служба команды. Игрок пропустит встречу из-за травмы — он на тренировке получил растяжение связки пальца ноги. Ожидается, что травма является несерьёзной и Дончич пропустит только один матч.



В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.



В нынешнем сезоне Дончич набирает 27,8 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 8,8 результативной передачи в среднем за матч.