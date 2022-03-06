Карри высказался об игре Леброна, который набрал 56 очков в матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об игре лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который сегодня ночью помог своей команде переиграть «воинов» со счётом 124:116.

Напомним, Джеймс набрал 56 очков и совершил 10 подборов, тем самым побив свой личный рекорд результативности в этом сезоне.

«Они получали много подборов в нападении, а потом Джеймс сделал пару пасов в «краске». У него хорошие габариты, а мы не очень хорошо защищались под кольцом и позволили ему набрать лёгкие очки.

В третьей четверти мы заставили его брать на себя более сложные броски, и на какой-то момент он сбавил обороты. Но затем «Лейкерс» взвинтили темп, чем придали ему уверенность. Он явно способен сделать то, что он сделал сегодня, и с этим сложно смириться, когда ты его соперник», — приводит слова Карри Clutch Points.