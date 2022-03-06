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Барнс рассказал, о чём думал во время эпизода, когда он махнул мячом перед лицом Коби

Барнс рассказал, о чём думал во время эпизода, когда он махнул мячом перед лицом Коби
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Бывший игрок НБА Мэтт Барнс рассказал о знаменитом эпизоде, когда он махнул мячом перед лицом легендарного Коби Брайанта.

Этот момент произошёл в 2010-м году в ходе матча между «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Мэтт Барнс сделал фейковое движение мячом прямо в лицо Коби Брайанту, но тот даже не вздрогнул.

«Я честно не знаю, почему так произошло. Я не думал о том, чтобы сделать это, мои руки, чёрт возьми, сделали это сами. Честное слово», — приводит слова Барнса FadeawayWorld.

Барнс также говорил о том, что по окончании того сезона Брайант позвонил ему и предложил перейти в «Лейкерс»: «Любой, кто достаточно сумасшедший, чтобы конфликтовать со мной, достаточно сумасшедший, чтобы играть со мной».

Позже Барнс действительно оказался в одной команде с Брайантом.

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