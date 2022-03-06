Источник: Джон Холланд покинет УНИКС и перейдёт в «Бурсаспор»

Инсайдер Кристос Харпилис в своём «твиттере» сообщил о том, что американский защитник Джон Холланд покинет УНИКС и перейдёт в турецкий «Бурсаспор».

Напомним, Холланд вернулся в УНИКС в начале февраля, подписав контракт с казанской командой до конца сезона-2021/2022.

Холланд выступал за УНИКС в минувшем сезоне. В общей сложности он провёл за казанцев 22 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 9,1 очка, 2,9 подбора, 1,9 передачи, 1,2 перехвата. В 21 матче Еврокубка-2020/2021 средняя статистика Холланда составила 10,3 очка, 2,3 подбора, 1,7 передачи, 0,9 перехвата за 22,3 минуты на паркете.

Нынешний сезон Джон начал в Пуэрто-Рико, где выступал в составе команды «Каридурос де Фахардо». Средняя статистика игрока составила 12,8 очка, 3,8 подбора, 2,2 передачи, 1,1 перехвата за 26,9 минут на площадке.