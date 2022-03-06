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«Бостон» на своей площадке обыграл «Бруклин» благодаря 54 очкам Тейтума

«Бостон» на своей площадке обыграл «Бруклин» благодаря 54 очкам Тейтума
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Завершился матч НБА, в котором «Бостон Селтикс» на своей площадке принимал «Бруклин Нетс». Счёт встречи — 126:120 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, на счету которого 54 очка. В составе гостей больше всего очков заработал Кевин Дюрант — 37.

Команды на протяжении всей встречи шли ровно, однако к концу третьей четверти «Бруклину» удалось ненадолго оторваться на 9 очков. После этого хозяева провели ударный отрезок, сумев к началу решающего отрезка матча сократить отставание до одного очка. В середине заключительной 12-минутки «Бостон» уже лидировал в 8 очков, однако на сей раз уже «Нетс» сумели в течение двух минут догнать соперника. Тем не менее в концовке встречи хозяева оказались удачливее и сумели завершить матч в свою пользу.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 54, Браун - 21, Смарт - 14, Хорфорд - 13, Уильямс - 10, Уайт - 6, Притчард - 3, Тайс - 3, Уильямс - 2, Ryan, Корнет, Мартин, Несмит, Стаускас, Томас, Фиттс, Хозер
Бруклин Нетс: Дюрант - 37, Ирвинг - 19, Браун - 16, Олдридж - 14, Карри - 8, Горан Драгич - 7, Драммонд - 6, Клэкстон - 5, Миллз - 3, Томас - 3, Джонсон - 2, Гриффин, Дюк, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
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