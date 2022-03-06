«Бостон» на своей площадке обыграл «Бруклин» благодаря 54 очкам Тейтума

Завершился матч НБА, в котором «Бостон Селтикс» на своей площадке принимал «Бруклин Нетс». Счёт встречи — 126:120 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, на счету которого 54 очка. В составе гостей больше всего очков заработал Кевин Дюрант — 37.
Команды на протяжении всей встречи шли ровно, однако к концу третьей четверти «Бруклину» удалось ненадолго оторваться на 9 очков. После этого хозяева провели ударный отрезок, сумев к началу решающего отрезка матча сократить отставание до одного очка. В середине заключительной 12-минутки «Бостон» уже лидировал в 8 очков, однако на сей раз уже «Нетс» сумели в течение двух минут догнать соперника. Тем не менее в концовке встречи хозяева оказались удачливее и сумели завершить матч в свою пользу.
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