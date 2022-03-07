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«Милуоки» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Финикс» на домашнем паркете

«Милуоки» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Финикс» на домашнем паркете
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:122, которая стала для них четвёртой кряду.

Самый значимый вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 44 очка и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе «Финикса» лучшая результативность у ямайского центрового Деандре Эйтона – 30 очков, 8 подборов и 2 передачи.

Дабл-даблами в этой игре отметились греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо (19 очков, 13 подборов и 6 передач) и его одноклубник — центровой Серж Ибака (14 очков, 10 подборов и 1 передача).

Напомним, «Финикс Санз» (51-13) является лидером Западной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (40-25) – третий на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2022, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
132 : 122
Финикс Санз
Финикс
Милуоки Бакс: Миддлтон - 44, Холидэй - 24, Адетокунбо - 19, Ибака - 14, Нвора - 12, Аллен - 10, Портис - 9, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Картер, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Мэттьюз, Хилл
Финикс Санз: Эйтон - 30, Пэйн - 23, Краудер - 19, Шамет - 17, Бриджес - 14, Холидей - 8, Макги - 6, Крэйг - 5, Бийомбо, Букер, Джонсон, Камински, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
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