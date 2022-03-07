«Милуоки» одержал четвёртую победу кряду, обыграв «Финикс» на домашнем паркете

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:122, которая стала для них четвёртой кряду.
Самый значимый вклад в победу «Милуоки» внёс лёгкий форвард Крис Миддлтон, набравший 44 очка и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе «Финикса» лучшая результативность у ямайского центрового Деандре Эйтона – 30 очков, 8 подборов и 2 передачи.
Дабл-даблами в этой игре отметились греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо (19 очков, 13 подборов и 6 передач) и его одноклубник — центровой Серж Ибака (14 очков, 10 подборов и 1 передача).
Напомним, «Финикс Санз» (51-13) является лидером Западной конференции НБА, а «Милуоки Бакс» (40-25) – третий на Востоке.
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