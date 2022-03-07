Порзингис стал самым результативным игроком «Вашингтона» в дебютной игре с «Индианой»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 133:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Малькольм Брогдон, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 4 передачи. В составе «Вашингтона» дебютировал латвийский форвард Кристапс Порзингис, который набрал наибольшее количество очков в составе своей команды – 25 очков и 5 подборов.

Напомним, Порзингис был обменян в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.

«Вашингтон Уизардс» (29-34) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Индиана Пэйсерс» (22-44) – идёт 13-й.