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Порзингис стал самым результативным игроком «Вашингтона» в дебютной игре с «Индианой»

Порзингис стал самым результативным игроком «Вашингтона» в дебютной игре с «Индианой»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 133:123.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Малькольм Брогдон, на счету которого 27 очков, 4 подбора и 4 передачи. В составе «Вашингтона» дебютировал латвийский форвард Кристапс Порзингис, который набрал наибольшее количество очков в составе своей команды – 25 очков и 5 подборов.

Напомним, Порзингис был обменян в «Вашингтон» из «Даллас Маверикс» на разыгрывающего Спенсера Динвидди и форварда Дависа Бертанса.

«Вашингтон Уизардс» (29-34) занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Индиана Пэйсерс» (22-44) – идёт 13-й.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
133 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 25, Кузма - 23, Колдуэлл-Поуп - 19, Смит - 13, Авдия - 10, Гэффорд - 10, Саторански - 10, Кисперт - 9, Гилл - 6, Нето - 5, Хатимура - 3, Бил, Брайант, Кэри, Тодд, Уинстон, Ээи
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 27, Битадзе - 20, Хилд - 19, Смит - 15, Халибёртон - 15, Вашингтон - 11, Бриссетт - 8, Джексон - 6, Taylor - 2, Stephenson, Sykes, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
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