«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в овертайме, у Йокича – трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 138:130.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 46 очков, 12 подборов и 11 передач. У «Нью-Орлеана» выделился Брэндон Ингрэм, на его счету 38 очков. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).
В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 116:93.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Ар Джей Барретт, набравший 24 очка. Иммануэль Куикли же заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов). Лучше всех у «Клипперс» выступил Амир Коффи, у него 16 очков.
- 7 марта 2022
-
09:28
-
08:41
-
06:16
-
04:37
-
02:12
-
00:30
- 6 марта 2022
-
23:41
-
22:59
-
21:49
-
21:02
-
19:55
-
18:56
-
18:16
-
18:01
-
16:30
-
14:53
-
14:01
-
12:49
-
12:04
-
11:19
-
10:38
-
09:40
-
07:24
-
00:44
- 5 марта 2022
-
23:58
-
22:48
-
20:47
-
20:31
-
18:47
-
17:31
-
16:33
-
16:07
-
14:45
-
14:07
-
13:34