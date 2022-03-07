«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в овертайме, у Йокича – трипл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 138:130.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 46 очков, 12 подборов и 11 передач. У «Нью-Орлеана» выделился Брэндон Ингрэм, на его счету 38 очков. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 116:93.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Ар Джей Барретт, набравший 24 очка. Иммануэль Куикли же заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов). Лучше всех у «Клипперс» выступил Амир Коффи, у него 16 очков.