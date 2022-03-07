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«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в овертайме, у Йокича – трипл-дабл

«Денвер» обыграл «Нью-Орлеан» в овертайме, у Йокича – трипл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 138:130.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Никола Йокич – 46 очков, 12 подборов и 11 передач. У «Нью-Орлеана» выделился Брэндон Ингрэм, на его счету 38 очков. Йонас Валанчюнас же заработал дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
138 : 130
ОТ
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Денвер Наггетс: Йокич - 46, Гордон - 28, Моррис - 18, Хиланд - 11, Грин - 10, Бартон - 9, Грин - 8, Форбс - 7, Казинс - 1, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Риверс, Рид, Ховард, Чанчар
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 38, Макколлум - 24, Валанчюнас - 19, Грэм - 12, Эрнангомес - 8, Джонс - 7, Альварадо - 6, Снелл - 6, Хэйс - 6, Маршалл - 4, Джонсон, Кларк, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Темпл, Уильямсон

В параллельном матче в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 116:93.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Ар Джей Барретт, набравший 24 очка. Иммануэль Куикли же заработал дабл-дабл (21 очко и 10 подборов). Лучше всех у «Клипперс» выступил Амир Коффи, у него 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 16, Хартенштайн - 14, Мэнн - 11, Джексон - 10, Кеннард - 10, Батюм - 7, Ковингтон - 6, Бостон - 4, Зубац - 4, Моррис - 4, Оджелей - 4, Худ - 3, Джордж, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб
Нью-Йорк Никс: Барретт - 24, Куикли - 21, Реддиш - 17, Бёркс - 15, Робинсон - 12, Рэндл - 10, Фурнье - 7, Симс - 4, Арчидиаконоу - 3, Макбрайд - 3, Гибсон, Гримс, Ноэль, Роуз, Саманич, Топпин, Уокер
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