Боян Богданович установил рекорд сезона по реализованным трёхочковым
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Защитник «Юты Джаз» Боян Богданович реализовал 11 трёхочковых в матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (116:103), установив тем самым рекорд сезона по этому показателю. Всего за матч лёгкий форвард сделал 18 бросков из-за дуги за 34 минуты игрового времени.
Стоит отметить, что это личный рекорд хорвата (предыдущий – 8 трёхочковых бросков).
Публикация доступна на YouTube-канале NBA.
В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист в среднем за игру набирает 17.8 очка, 4,3 побора и 1,7 передачи.
После 63 игр регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 43 победы и 20 поражений.
«Оклахома» идёт на 14-м месте — 20 побед, 44 поражения.
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