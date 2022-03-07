Никола Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлена

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (138:130 ОТ) показал статистическую линейку из 46 очков, 12 подборов, 11 передач, 3 перехватов и 4 блок-шотов. Он стал вторым игроком в истории НБА после Уилта Чемберлена, который сделал трипл-дабл из 45 очков при 70% попадании с игры (16 из 22 с игры).

В четвертой четверти и овертайме Йокич набрал в сумме 30 очков. У «Нью-Орлеана» выделился Брэндон Ингрэм, набравший 38 очков. Йонас Валанчюнас заработал дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).

После 64 игр «Денвер» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 38 побед при 26 поражениях. «Нью-Орлеан» идёт десятым — 27 побед, 37 поражений.