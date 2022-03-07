Гарнетт рассказал о своём любимом игроке из Европы

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал, каким из европейских игроков он восхищался больше всего.
«Больше всего мне нравился Арвидас Сабонис из Литвы. У меня были кассеты с его игрой за СССР. Он был просто зверь. Он дал нам понять, что не только американцы умеют играть в мяч. Он отлично умел прыгать, мог играть на всех пяти позициях. Использовал любую руку. Гибкий, техничный — и ещё мозговитый.
В 1995 году я встретил Арвидаса в раздевалке в «Аламодоме» в Сан-Антонио. Он был там со своей женой, а также с одним из своих сыновей, на голове у которого была копна сумасшедших волос. Говоря со своим густым акцентом и волевой манерой, Арвидас очаровал всех нас своими историями о том, как он противостоял величайшим соперникам. Я мог сидеть там часами и слушать это», — написал Гарнетт в своей книге.
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