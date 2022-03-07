Кевин Дюрант достиг отметки в 25 000 очков за карьеру

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче с «Бостон Селтикс» (120:126) набрал 37 очков, что позволило ему достичь отметки в 25 000 очков за карьеру. Он стал 23-м игроком за всю историю НБА, которому удалось достичь такой результативности.

Тем не менее самым результативным игроком матча стал Джейсон Тейтум, на счету которого 54 очка.

«Это очень круто. На данном этапе у меня должно быть 30 тысяч очков…



Здорово, что удалось покорить эту планку и оказаться в числе великих игроков. Надо продолжать в том же духе, посмотрим, чего я в итоге добьюсь», — сказал Дюрант после игры.

После 65 игр регулярного чемпионата «Бруклин» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции — 32 победы, 33 поражения.