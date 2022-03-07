«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Енисея» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал на своей площадке «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 82:86 в пользу гостей. Cамым результативным игроком стал Каспер Уэйр, который записал на свой счёт 24 очка и 10 передач.
За несколько минут до конца хозяева имели преимущество в 4 очка, однако краснодарская команда сделала рывок в самой концовке встречи и в итоге праздновала победу со счётом 86:82.
После 12 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе шесть побед и шесть поражений. «Енисей» идёт девятым — у команды три победы при десяти поражениях.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
82 : 86
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Енисей: Уэйр - 24, Балашов - 10, Гудумак - 9, Томпсон - 9, Викторов - 8, Бабушкин - 7, Герасимов - 7, Трушкин - 5, Митусов - 2, Якушин - 1, Винник, Сонько
Локомотив-Кубань: Макколум - 23, Уильямс - 17, Щербенев - 14, Паунич - 10, Ильницкий - 7, Мартюк - 6, Бэрфорд - 4, Ведищев - 3, Калинов - 2, Сычков, Шеянов
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