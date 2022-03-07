«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Енисея» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал на своей площадке «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 82:86 в пользу гостей. Cамым результативным игроком стал Каспер Уэйр, который записал на свой счёт 24 очка и 10 передач.

За несколько минут до конца хозяева имели преимущество в 4 очка, однако краснодарская команда сделала рывок в самой концовке встречи и в итоге праздновала победу со счётом 86:82.

После 12 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе шесть побед и шесть поражений. «Енисей» идёт девятым — у команды три победы при десяти поражениях.