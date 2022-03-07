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Торнике Шенгелия прокомментировал уход из ЦСКА

Торнике Шенгелия прокомментировал уход из ЦСКА
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Грузинский форвард Торнике Шенгелия прокомментировал уход из московского ЦСКА.

«Хочу поблагодарить организацию ЦСКА за работу и отношение ко мне, а также выразить признательность Андрею Ватутину и Наталии Фураевой. Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Димитриса Итудиса, тренерский штаб и всех в клубе. Что касается моих товарищей по команде в течение этих полутора сезонов, горжусь тем, что был с ними вместе в раздевалках и на площадках. Очень жаль, что причина моего ухода не связана с баскетболом, но в жизни приходится делать выбор, и я его сделал. Сейчас сосредоточусь на том, что ждёт меня в будущем. Спасибо вам всем», — приводит слова Шенгелии официальный сайт московского клуба.

Ожидается, что Шенгелия в ближайшее время подпишет контракт с итальянским «Виртусом».

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