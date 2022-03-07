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ЦСКА обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Счёт встречи — 102:86 в пользу гостей.

Номинальная борьба в матче велась лишь в первой четверти, по итогам которой «Автодор» оказался сильнее. Однако в трёх последующих игровых отрезках сильнее оказались уже баскетболисты ЦСКА, что и определило исход встречи.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 32 очка. Никита Курбанов оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета 17 очков набрал Антон Квитковских. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Евгения Минченко.

После 14 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 11 побед и три поражения. «Автодор» идёт четвёртым — у команды восемь побед при четырёх поражениях.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2022, понедельник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
86 : 102
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Квитковских - 17, Колесников - 16, Шакич - 13, Минченко - 12, Гаврилов - 11, Сергеев - 9, Печкин - 5, Пранаускис - 3, Джонсон, Иванов, Рейш
ЦСКА: Швед - 32, Милутинов - 21, Антонов - 15, Курбанов - 11, Ухов - 10, Хоменко - 5, Гафуров - 4, Умрихин - 3, Карпенко - 1, Евсеев, Лопатин, Халтурин
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