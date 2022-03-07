ЦСКА обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Счёт встречи — 102:86 в пользу гостей.
Номинальная борьба в матче велась лишь в первой четверти, по итогам которой «Автодор» оказался сильнее. Однако в трёх последующих игровых отрезках сильнее оказались уже баскетболисты ЦСКА, что и определило исход встречи.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 32 очка. Никита Курбанов оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета 17 очков набрал Антон Квитковских. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов на счету Евгения Минченко.
После 14 матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 11 побед и три поражения. «Автодор» идёт четвёртым — у команды восемь побед при четырёх поражениях.
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