Определены игроки недели в НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум были признаны игроками недели в НБА.
Карл-Энтони Таунс вместе с «Миннесотой Тимбервулвз» выиграл четыре матча из четырёх на минувшей неделе. В этих встречах центровой набирал в среднем 28,0 очка, совершал 9,0 подбора и отдавал 3,0 передачи.
Джейсон Тейтум на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. «Бостон» одержал три победы в этих матчах. В этих встречах форвард «Селтикс» набирал в среднем 41,3 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 5,0 передачи.
«Миннесота Тимбервулвз» с 36 победами и 29 поражениями занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон Селтикс» с 39 победами и 27 поражениями располагается на пятой строчке в турнирной таблице Востока.
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