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«Денвер» обыграл «ГСВ» благодаря трипл-даблу Йокича. «Нью-Йорк» победил «Сакраменто»

«Денвер» обыграл «ГСВ» благодаря трипл-даблу Йокича. «Нью-Йорк» победил «Сакраменто»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 131:124. Очередной трипл-дабл на свой счёт записал лидер хозяев Никола Йокич (32 очка, 15 подборов, 12 передач). В составе «воинов» самым результативным оказался Джордан Пул, который также набрал 32 очка. Стоит отметить, что в матче не принимали участие Стефен Карри и Клей Томпсон.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Грин - 18, Моррис - 18, Рид - 17, Риверс - 15, Казинс - 13, Гордон - 8, Грин - 4, Хиланд - 4, Форбс - 2, Бартон, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Ховард, Чанчар
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 32, Муди - 30, Куминга - 16, Луни - 13, Уэзерспун - 11, Ли - 8, Тоскано-Андерсон - 8, Кьоцца - 4, Бьелица - 2, Грин, Игуодала, Карри, Портер, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс

В другой игре, которая проходила на «Голден Уан-центр», «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 131:115 в пользу гостей. Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Джулиус Рэндл — 46 очков. В составе «Сакраменто» лучше всех выступил Де'Аарон Фокс, у которого 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 06:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 131
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Барнс - 23, Сабонис - 19, Дивинченцо - 13, Митчелл - 10, Джонс - 9, Холидэй - 7, Лайлз - 6, Джексон - 4, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Мету, Харклесс, Холмс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 46, Барретт - 29, Куикли - 27, Фурнье - 15, Бёркс - 5, Гибсон - 5, Макбрайд - 2, Реддиш - 2, Арчидиаконоу, Гримс, Ноэль, Робинсон, Роуз, Саманич, Симс, Топпин, Уокер
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