«Денвер» обыграл «ГСВ» благодаря трипл-даблу Йокича. «Нью-Йорк» победил «Сакраменто»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 131:124. Очередной трипл-дабл на свой счёт записал лидер хозяев Никола Йокич (32 очка, 15 подборов, 12 передач). В составе «воинов» самым результативным оказался Джордан Пул, который также набрал 32 очка. Стоит отметить, что в матче не принимали участие Стефен Карри и Клей Томпсон.

В другой игре, которая проходила на «Голден Уан-центр», «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 131:115 в пользу гостей. Наилучшую результативность в матче продемонстрировал Джулиус Рэндл — 46 очков. В составе «Сакраменто» лучше всех выступил Де'Аарон Фокс, у которого 24 очка.