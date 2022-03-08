Харден вышел на третье место по числу реализованных трёхочковых в истории НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден реализовал один трёхочковый бросок в матче с «Чикаго Буллз» (121:106). Теперь у Хардена 2500 реализованных бросков из-за дуги за всю карьеру. Он сравнялся с Реджи Миллером по этому показателю.

На первом месте идёт разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (3101), на 2-м – Рэй Аллен (2973).

Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». До этого он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 22,5 очка, совершал 8,0 подбора и отдавал 10,2 результативной передачи.

Ранее Джеймс Харден стал третьим игроком в истории своей команды, которому удалось набрать 25 очков и 12 передач в четырёх матчах подряд.