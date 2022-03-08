Уэстбрук: я больше не позволю себя унижать и позорить моё имя

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук дал комментарий по поводу поста своей жены Нины Уэстбрук, которая в социальных сетях пожаловалась на угрозы и давление со стороны болельщиков.

«Я на 100% поддерживаю свою жену и её чувства. Дело не только в этом году — прямо сейчас она достигла той точки, и моя семья достигла той точки, когда это действительно тяготит их. И это очень печально, потому что это всего лишь игра. Это просто игра. Это не конец всего и вся. И когда речь идёт о баскетболе, я не против критики, но когда моё имя позорят, это становится проблемой.

В прошлом я как бы не обращал на это внимания, потому что меня это никогда особо не беспокоило. Но на днях меня это действительно задело. Честно говоря, мы с женой были на родительском собрании. И учительница сказала мне: «Ной, он так гордится своим именем. Он пишет его везде. Он пишет его на всём. Он всем говорит: «Я Уэстбрук, Уэстбрук!» Я сидел в шоке, и я понял, что не могу больше позволять другим людям говорить, например «Уэстбрик», теперь это недопустимо. Это унижение, шейминг. Это позорит моё имя, моё наследие. Это имя значит больше не только для меня, но и для моей жены, моей мамы, моего отца, тех, кто проложил мне путь. И это только один пример. Это сильно задело меня и мою жену. Думаю, что много раз я позволял себе это, но сейчас пришло время положить этому конец и обратить на это внимание. Есть разница. И мы должны убедиться, что это понимают. И каждый раз, когда я буду слышать это, буду убеждаться, что обращаю на это внимание и пресекаю это в зародыше», — приводит слова Уэстбрука Clutch Points.