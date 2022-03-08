Айзея Томас назвал игрока, игровой интеллект которого его особенно впечатлил

Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас отметил выступление центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (138:130 ОТ) Йокич набрал 46 очков, совершил 12 подборов и отдал 11 передач.



«Его основы просто безупречны. И я говорю в том числе об интеллекте. Советую следить за тем, что делает этот парень. На это стоит обращать внимание. Его база выше, чем у других игроков», — сказал Томас в шоу Game Time.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Никола принял участие в 58 матчах, в которых набирал в среднем 25,9 очка, совершал 13,8 подбора и отдавал 8,1 передачи. Ранее мнение, что Йокич заслуживает получить награду MVP в этом году, выразил главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.

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