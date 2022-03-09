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«Реал» уступил «Црвене Звезде», «Баскония» победила «Анадолу Эфес» в Евролиге

«Реал» уступил «Црвене Звезде», «Баскония» победила «Анадолу Эфес» в Евролиге
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» на домашней площадке принимала «Реал» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 65:62 (16:15, 19:13, 8:14, 22:20) в пользу сербской команды.

Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Деян Давидовац, записавший на свой счёт 13 очков. Больше всего очков в составе мадридцев набрал Серхио Льюль. В его активе 20 баллов.

В другом матче игрового дня «Баскония» встречалась с «Анадолу Эфес». Противостояние прошло на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилось победой испанской команды — 87:74 (22:24, 14:19, 26:15, 25:16). Самым результативным игроком в составе обоих клубов стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Басконии» больше всего забивал Уэйд Болдуин. На его счету 20 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
08 марта 2022, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
65 : 62
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Црвена Звезда: Давидовац - 13, Иванович - 13, Уолтерс - 12, Добрич - 9, Калинич - 8, Холлинс - 5, Лазич - 2, Уайт - 2, Кузмич - 1, Лазаревич, Митрович , Симонович
Реал Мадрид: Льюль - 20, Тавареш - 11, Ябуселе - 8, Томпкинс - 6, Абальде - 5, Пуарье - 4, Ханга - 4, Уильямс-Госс - 2, Эртель - 2, Нуньес, Рэндольф, Фернандес
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
08 марта 2022, вторник. 23:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
87 : 74
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Баскония: Болдуин - 20, Фонтеккио - 15, Райэсте - 11, Гедрайтис - 10, Костелло - 10, Эноч - 7, Питерс - 5, Куруцс - 3, Маринкович - 3, Седекерскис - 3, Баррера, Грейнджер
Анадолу Эфес: Мицич - 23, Ларкин - 21, Синглтон - 8, Бьёбуа - 5, Данстон - 5, Морман - 4, Петрушев - 4, Пляйсс - 4, Андерсон, Брайант, Гази, Тунджер
Комментарии
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