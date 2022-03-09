«Реал» уступил «Црвене Звезде», «Баскония» победила «Анадолу Эфес» в Евролиге

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» на домашней площадке принимала «Реал» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 65:62 (16:15, 19:13, 8:14, 22:20) в пользу сербской команды.
Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Деян Давидовац, записавший на свой счёт 13 очков. Больше всего очков в составе мадридцев набрал Серхио Льюль. В его активе 20 баллов.
В другом матче игрового дня «Баскония» встречалась с «Анадолу Эфес». Противостояние прошло на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилось победой испанской команды — 87:74 (22:24, 14:19, 26:15, 25:16). Самым результативным игроком в составе обоих клубов стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Басконии» больше всего забивал Уэйд Болдуин. На его счету 20 очков.
- 9 марта 2022
-
00:49
-
00:24
- 8 марта 2022
-
23:44
-
22:11
-
20:46
-
19:49
-
19:02
-
18:22
-
17:53
-
16:48
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
10:48
-
09:18
-
07:02
-
06:01
-
00:45
- 7 марта 2022
-
23:51
-
21:57
-
19:48
-
19:31
-
19:26
-
18:52
-
17:59
-
16:37
-
16:08
-
14:37
-
12:57
-
11:41
-
11:00
-
09:28
-
08:41