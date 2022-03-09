«Реал» уступил «Црвене Звезде», «Баскония» победила «Анадолу Эфес» в Евролиге

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» на домашней площадке принимала «Реал» из Мадрида. Встреча завершилась со счётом 65:62 (16:15, 19:13, 8:14, 22:20) в пользу сербской команды.



Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Деян Давидовац, записавший на свой счёт 13 очков. Больше всего очков в составе мадридцев набрал Серхио Льюль. В его активе 20 баллов.



В другом матче игрового дня «Баскония» встречалась с «Анадолу Эфес». Противостояние прошло на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилось победой испанской команды — 87:74 (22:24, 14:19, 26:15, 25:16). Самым результативным игроком в составе обоих клубов стал разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич, набравший 23 очка. У «Басконии» больше всего забивал Уэйд Болдуин. На его счету 20 очков.