ЦСКА проголосовал за аннулирование результатов российских клубов в Евролиге

Инсайдер beIN Sports Ишмаил Шенол в своём «твиттере» рассказал о том, что ЦСКА на собрании Евролиги проголосовал за аннулирование результатов матчей с участием российских команд.

Сообщается, что голос ЦСКА стал решающим, поскольку ещё шесть команд проголосовали «Против» и столько же отдали голос «За».

Санкт-петербургский «Зенит» на момент приостановки участия занимал пятую позицию в турнирной таблице чемпионата — у российского клуба 23 встречи, в которых одержано 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением.



Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и десятью поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 12 поражений.