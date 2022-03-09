Клэй Томпсон: Дрэймонд Грин мне как брат. Скучаю по игре с ним

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу своего товарища по команде Дрэймонда Грина.

«Мы не играли вместе с Дрэймондом Грином три года. Он мне как брат. Скучаю по нему, когда нахожусь на площадке», — приводит слова Томпсона TNT.

Примечательно, что фактически Грин появлялся на площадке вместе с Клэем Томпсоном совсем недавно. Уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Дело в том, что это была первая игра за 2,5 года, в которой участвовал Клэй Томпсон.

В итоге Грин пробыл на площадке всего 7 секунд и показал статистику 0+0+0+0+0. Сам Томпсон провёл на площадке 20 минут и набрал 17 очков.