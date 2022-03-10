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«Нью-Йорк» переиграл «Даллас», «Сан-Антонио» уступил «Торонто»

«Нью-Йорк» переиграл «Даллас», «Сан-Антонио» уступил «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 107:77.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джулиус Рэндл – 26 очков. Алек Бёркс же заработал дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). У «Далласа» выделился Лука Дончич, на его счету 31 очко.

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
77 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Динвидди - 13, Финни-Смит - 9, Брансон - 8, Пауэлл - 8, Бёрк - 4, Грин - 2, Клебер - 2, Wright, Баллок, Браун, Дав. Бертанс, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Барретт - 18, Бёркс - 15, Гибсон - 11, Робинсон - 11, Фурнье - 10, Куикли - 9, Симс - 5, Макбрайд - 2, Арчидиаконоу, Гримс, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Топпин, Уокер

В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:104.

Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 26 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Келдон Джонсон, у него 27 очков. Деджанте Мюррей заработал дабл-дабл (25 очков и 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 119
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 27, Мюррей - 25, Уокер - 13, Пёлтль - 11, Васселл - 8, Макдермотт - 7, Джонс - 4, Коллинс - 4, Ричардсон - 3, Ландейл - 2, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Примо, Уискэмп
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 26, Барнс - 20, Сиакам - 20, Трент-мл. - 17, Ачиува - 13, Янг - 7, Бэнтон - 6, Берч - 4, Буше - 3, Ватанабэ - 2, Бонга - 1, Ануноби, Брукс, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
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