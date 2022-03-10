«Нью-Йорк» переиграл «Даллас», «Сан-Антонио» уступил «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 107:77.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джулиус Рэндл – 26 очков. Алек Бёркс же заработал дабл-дабл (15 очков и 11 подборов). У «Далласа» выделился Лука Дончич, на его счету 31 очко.
В параллельном матче в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Торонто Рэпторс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 119:104.
Самым результативным игроком у «Торонто» стал Фред Ванвлит, набравший 26 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Келдон Джонсон, у него 27 очков. Деджанте Мюррей заработал дабл-дабл (25 очков и 12 передач).
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