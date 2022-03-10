«Мы должны пройти этот отрезок». Вогель прокомментировал очередное поражение «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал поражение команды в гостевом матче с «Хьюстон Рокетс» (130:139 ОТ).

«У нас было слишком много провалов в обороне на протяжении всей игры. Наши ребята боролись, но этого было недостаточно.

Тяжело проигрывать, когда ты вкладываешь в это все свои силы и пытаешься добиться успеха. Но у нас есть решимость, и это трудный отрезок, который мы должны пройти», — приводит слова Вогеля ESPN.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Джейлен Грин – 32 очка. Алперен Шенгюн же заработал дабл-дабл (18 очков и 15 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 27 очков. Леброн Джеймс же заработал трипл-дабл (20 очков, 14 подборов и 11 передач).