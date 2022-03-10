«Лицемеры». Кантер считает, что в НБА проявляют двойные стандарты по отношению к России

Центровой Энес Кантер Фридом высказался по поводу отношения команд НБА к политической ситуации вокруг вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

«Лицемеры! Почему говорить о нарушениях прав человека там нормально, а в других странах — нет? Разве от России мало прибыли?..



Как это справедливо, когда я начал говорить о проблемах, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека во всём мире, «Селтикс» умоляли меня прекратить обращать внимание на это. Теперь «Селтикс» носят булавки с украинским флагом», — написал Кантер в своём «твиттере».

Напомним, 10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Энеса Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом.