«Лицемеры». Кантер считает, что в НБА проявляют двойные стандарты по отношению к России
Поделиться
Центровой Энес Кантер Фридом высказался по поводу отношения команд НБА к политической ситуации вокруг вооружённого конфликта между Россией и Украиной.
«Лицемеры! Почему говорить о нарушениях прав человека там нормально, а в других странах — нет? Разве от России мало прибыли?..
Как это справедливо, когда я начал говорить о проблемах, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека во всём мире, «Селтикс» умоляли меня прекратить обращать внимание на это. Теперь «Селтикс» носят булавки с украинским флагом», — написал Кантер в своём «твиттере».
Напомним, 10 февраля «Бостон Селтикс» обменял Энеса Кантера в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его. Сейчас центровой является свободным агентом.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
13:00
-
12:02
-
10:48
-
09:44
-
09:07
-
07:43
-
07:17
-
05:30
- 9 марта 2022
-
23:50
-
23:05
-
21:47
-
21:06
-
19:56
-
18:52
-
17:57
-
16:40
-
15:32
-
14:33
-
13:32
-
12:24
-
11:24
-
10:30
-
10:00
-
08:35
-
06:55
-
00:49
-
00:24
- 8 марта 2022
-
23:44
-
22:11
-
20:46
-
19:49
-
19:02
-
18:22
-
17:53
-
16:48
Партнерский контент