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«Особенный». Джейсон Тейтум восторженно высказался по поводу Айзеи Томаса

«Особенный». Джейсон Тейтум восторженно высказался по поводу Айзеи Томаса
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу разыгрывающего Айзеи Томаса.

«Я очень уважаю его… Не думаю, что люди понимают, каково при росте в 172 см набирать в среднем 28 очков, набирать по 14 очков в решающих четвертях и 50 очков в плей-офф. Для таких вещей нужно быть особенным», — приводит слова Тейтума ClutchPoints.

Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.

В нынешнем сезоне Томас успел поиграть за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», однако был отчислен из обоих клубов по окончании пробного 10-дневного контракта. В составе «Лейкерс» Томас сыграл в четырёх встречах, за «Даллас» — и вовсе в одной.

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