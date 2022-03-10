«Особенный». Джейсон Тейтум восторженно высказался по поводу Айзеи Томаса

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу разыгрывающего Айзеи Томаса.



«Я очень уважаю его… Не думаю, что люди понимают, каково при росте в 172 см набирать в среднем 28 очков, набирать по 14 очков в решающих четвертях и 50 очков в плей-офф. Для таких вещей нужно быть особенным», — приводит слова Тейтума ClutchPoints.

Двукратный участник Матча звёзд НБА Томас пропустил почти весь прошлый сезон. В апреле он отыграл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать с ним соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут с реализацией трёхочковых 25%.



В нынешнем сезоне Томас успел поиграть за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс», однако был отчислен из обоих клубов по окончании пробного 10-дневного контракта. В составе «Лейкерс» Томас сыграл в четырёх встречах, за «Даллас» — и вовсе в одной.