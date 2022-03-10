Малик Бизли установил уникальный рекорд «Миннесоты»
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Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли реализовал 11 трёхочковых бросков в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (132:102), тем самым установив клубный рекорд по этому показателю.
Малик исполнил 17 бросков из-за дуги. Стоит отметить, что 11 попаданий с дальней дистанции – повторение рекорда сезона, который установил на этой неделе игрок «Юты Джаз» Боян Богданович.
После 67 игр регулярного чемпионата «Миннесота Тимбервулвз» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 38 побед и 29 поражений. Возглавляет таблицу «Финикс Санз», на счету которого 53 победы и 13 поражений. Лидером Восточной конференции является «Майами Хит» — 44 победы, 23 поражения.
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