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«Он постоянно плачет». Уолт Фрейзер раскритиковал Луку Дончича

«Он постоянно плачет». Уолт Фрейзер раскритиковал Луку Дончича
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Легендарный баскетболист «Нью-Йорка» Уолт Фрейзер раскритиковал лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича.

«Лука Дончич – один из самых больших плакс в лиге. Посмотрите на него, он всегда плачет», — приводит слова Фрейзера журналист Томми Бир в своём «твиттере».

В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.

В нынешнем сезоне Дончич набирает 28,0 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 8,7 результативной передачи в среднем за матч.

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