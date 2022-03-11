Джей Уильямс объяснил, почему больше не считает Леброна величайшим игроком в истории НБА

Бывший игрок НБА Джей Уильямс жёстко раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за решение отдать пас Кармело Энтони в концовке основного времени матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном».
«Я каждый день спорю, потому что считаю Леброна Джеймса лучшим игроком, которого когда-либо видели в НБА. Это всегда очень горячие споры о нём и Майкле Джордане. Но прошлой ночью, когда у Леброна Джеймса был трипл-дабл и шанс закончить игру в основное время, он решил отдать пас Кармело Энтони?
Я больше не хочу вести эту дискуссию. Сдаюсь, всё, белый флаг. Это то, что люди будут говорить против тебя, Леброн. Этот эпизод полностью убивает спор о том, является ли Леброн величайшим игроком в истории НБА», — приводит слова Джея Уильямса ESPN.
Игра завершилась в овертайме победой «Рокетс» со счётом 139:130.
- 11 марта 2022
-
00:01
- 10 марта 2022
-
22:55
-
21:56
-
20:59
-
19:51
-
18:54
-
17:43
-
16:50
-
15:58
-
14:40
-
13:00
-
12:02
-
10:48
-
09:44
-
09:07
-
07:43
-
07:17
-
05:30
- 9 марта 2022
-
23:50
-
23:05
-
21:47
-
21:06
-
19:56
-
18:52
-
17:57
-
16:40
-
15:32
-
14:33
-
13:32
-
12:24
-
11:24
-
10:30
-
10:00
-
08:35
-
06:55