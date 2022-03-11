Джей Уильямс объяснил, почему больше не считает Леброна величайшим игроком в истории НБА

Бывший игрок НБА Джей Уильямс жёстко раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за решение отдать пас Кармело Энтони в концовке основного времени матча регулярного чемпионата НБА с «Хьюстоном».



«Я каждый день спорю, потому что считаю Леброна Джеймса лучшим игроком, которого когда-либо видели в НБА. Это всегда очень горячие споры о нём и Майкле Джордане. Но прошлой ночью, когда у Леброна Джеймса был трипл-дабл и шанс закончить игру в основное время, он решил отдать пас Кармело Энтони?



Я больше не хочу вести эту дискуссию. Сдаюсь, всё, белый флаг. Это то, что люди будут говорить против тебя, Леброн. Этот эпизод полностью убивает спор о том, является ли Леброн величайшим игроком в истории НБА», — приводит слова Джея Уильямса ESPN.



Игра завершилась в овертайме победой «Рокетс» со счётом 139:130.