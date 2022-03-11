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Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Енисеем»

Димитрис Итудис высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Енисеем»
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Енисей».

«Игра «Енисея» во многом основывается на атлетизме и контратаках. Дома они играют более агрессивно. Очевидно, что Уэйр привлекает особое внимание, но не только он. Каждый может поддержать идеи тренера и его систему, которая требует много двигаться и бороться. Перед нами соперник, который соревнуется на самом высоком уровне, и у нас были сложности в первом матче с ним», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Матч «Енисея» и ЦСКА состоится сегодня, 11 марта. Встреча пройдёт в Красноярске. Начало — в 15:00 мск.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ ЦСКА занимает второе место. «Енисей» — на девятой позиции.

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