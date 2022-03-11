Гомельский объяснил, почему ЦСКА голосовал за аннулирование результатов российских клубов
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос относительно того, зачем ЦСКА на собрании Евролиги проголосовал за аннулирование результатов матчей с участием российских команд.
«Чтобы ни один клуб не получил преимущества за счёт побед над ЦСКА», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее о решении красно-синих отдать голос за аннулирование результатов матчей с участием российских клубов в Евролиге рассказал инсайдер beIN Sports Ишмаил Шенол. Сообщалось, что голос московской команды стал решающим, поскольку ещё шесть клубов проголосовали «против» и столько же отдали голос «за».
Ранее Евролига приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок.
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