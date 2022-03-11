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Джеймс Харден дал хлёсткий комментарий после крупного поражения в матче с «Бруклином»

Джеймс Харден дал хлёсткий комментарий после крупного поражения в матче с «Бруклином»
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Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бруклин Нетс».

«Сегодняшний вечер был хорош, но нам надрали задницу», — приводятся слова Хардена на странице журналиста Тима Бонтемпса в «Твиттере».

«Нетс» и «Сиксерс» встречались сегодня, 11 марта. Победу со счётом 129:100 праздновали баскетболисты «Бруклина». В составе победителей лучшей результативностью отметился лидер Кевин Дюрант, в активе которого 25 очков и 14 подборов. У «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заработал 27 очков и выполнил 12 подборов.

Следующий матч «Филадельфия» проведёт с «Орландо Мэджик». Встреча запланирована на 14 марта и начнётся в 1:00 по московскому времени.

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