Итудис прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Енисеем»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«Мы сегодня играли серьезно, были лучшей командой. Это было особенно заметно с учетом того, что «Енисей» не использовал Каспера Уэйра. Мы доминировали большую часть матча, смогли задействовать наших запасных, разделить игровое время. Нас ждет серьезная игра в понедельник с «Зенитом», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, Встреча завершилась со счётом 87:62 (18:13, 22:14, 25:8, 22:27) в пользу подопечных Димитриса Итудиса. В следующем туре Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт 14 марта в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Енисей» 20 марта встретится с клубом «Нижний Новгород».

