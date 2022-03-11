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В ЦСКА прокомментировали уход Габриэля Лундберга

В ЦСКА прокомментировали уход Габриэля Лундберга
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход датского защитника Габриэля Лундберга из клуба.

«ЦСКА стал для Иффе первой «большой» командой, здесь его лучшие качества увидели в Европе и во всем мире. Мы благодарны за его помощь в непростой ситуации прошлого сезона, когда ему пришлось с ходу адаптироваться к уровню Евролиги, и он стал одним из ключевых факторов нашего выхода в «Финал четырех». Мы рады, что для Иффе выступление за наш клуб стало важным шагом на пути к мечте, и я желаю ему добиться всех целей, которые он ставит перед собой», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

Напомним, стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

Лундберг перешёл в ЦСКА в феврале прошлого года из польской «Зелёны Гуры». В нынешнем розыгрыше Евролиги Габриэль принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.

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