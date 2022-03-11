Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Жальгирис» оказался сильнее «Барселоны»

Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Жальгирис» оказался сильнее «Барселоны»
Комментарии

Литовский «Жальгирис» на домашнем паркете переиграл испанскую «Барселону» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 26 очков на свой счёт записал Никола Миротич.

В другом матче игрового дня «Монако» на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 102:80 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал Альфа Диалло. В составе гостей паркета 25 очков набрал Василие Мицич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
11 марта 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
91 : 84
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Лекавичюс - 22, Ловернь - 18, Улановас - 16, Гиффей - 14, Небо - 8, Милакнис - 7, Блажевич - 2, Миниотас - 2, Уэбстер - 2, Лукошюнас, Стрелниекс, Янкунас
Барселона: Миротич - 26, Лапровиттола - 16, Курич - 15, Йокубайтис - 11, Калатес - 6, Экзам - 4, Дэвис - 2, Хэйс - 2, Шмитс - 2, Абринес, Мартинес, Шанлы
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
11 марта 2022, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
102 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Джеймс - 27, Диалло - 19, Ли - 14, Холл - 11, Мотеюнас - 9, Бэйкон - 8, Томас - 7, Уаттара - 4, Мотум - 3, Бутсиэль, Грэй, Файе
Анадолу Эфес: Мицич - 25, Бьёбуа - 13, Данстон - 12, Брайант - 10, Петрушев - 6, Морман - 5, Пляйсс - 5, Андерсон - 2, Синглтон - 2, Балбай, Ларкин, Тунджер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022