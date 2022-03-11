Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Жальгирис» оказался сильнее «Барселоны»

Литовский «Жальгирис» на домашнем паркете переиграл испанскую «Барселону» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 26 очков на свой счёт записал Никола Миротич.



В другом матче игрового дня «Монако» на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 102:80 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал Альфа Диалло. В составе гостей паркета 25 очков набрал Василие Мицич.