Евролига. «Монако» победил «Анадолу Эфес», «Жальгирис» оказался сильнее «Барселоны»
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Литовский «Жальгирис» на домашнем паркете переиграл испанскую «Барселону» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Каунасе и завершилась победой хозяев паркета со счётом 91:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 22 очка. В составе гостей площадки 26 очков на свой счёт записал Никола Миротич.
В другом матче игрового дня «Монако» на домашней площадке переиграл турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 102:80 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 27 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал Альфа Диалло. В составе гостей паркета 25 очков набрал Василие Мицич.
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
11 марта 2022, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
91 : 84
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Лекавичюс - 22, Ловернь - 18, Улановас - 16, Гиффей - 14, Небо - 8, Милакнис - 7, Блажевич - 2, Миниотас - 2, Уэбстер - 2, Лукошюнас, Стрелниекс, Янкунас
Барселона: Миротич - 26, Лапровиттола - 16, Курич - 15, Йокубайтис - 11, Калатес - 6, Экзам - 4, Дэвис - 2, Хэйс - 2, Шмитс - 2, Абринес, Мартинес, Шанлы
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
11 марта 2022, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
102 : 80
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Монако: Джеймс - 27, Диалло - 19, Ли - 14, Холл - 11, Мотеюнас - 9, Бэйкон - 8, Томас - 7, Уаттара - 4, Мотум - 3, Бутсиэль, Грэй, Файе
Анадолу Эфес: Мицич - 25, Бьёбуа - 13, Данстон - 12, Брайант - 10, Петрушев - 6, Морман - 5, Пляйсс - 5, Андерсон - 2, Синглтон - 2, Балбай, Ларкин, Тунджер
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