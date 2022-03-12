Эксперт: фамилию Уэстбрука позорят, но похоже, ему не настолько стыдно, чтобы играть лучше

Эксперт НБА Шеннон Шарп раскритиковал разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Вашингтон Уизардс». Расселл в этой встрече провёл на площадке более 31 минуты, набрав 5 очков, совершил 3 подбора и отдал 9 передач.
«Он промахивается в упор и задаётся вопросом, как и почему получил такое прозвище. Он устал от того, что многие позорят его фамилию. Но, похоже, ему не настолько стыдно, чтобы играть лучше», — написал Шарп в своём «твиттере».
Матч «Лейкерс» и «Уизардс» завершился победой «озёрников» со счётом 122:109. Самым результативным в составе обеих команд стал лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс. На его счету 50 очков. У «Вашингтона» больше всего очков в активе Кайла Кузмы – 23 балла.
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