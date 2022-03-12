Определён MVP 29-го тура Евролиги

Немецкий разыгрывающий берлинской «Альбы» Маодо Ло стал MVP 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.



В победном для «Альбы» матче с «Олимпиакосом» Маодо Ло набрал 27 очков, реализовав 10 из 12 попыток с игры, а также совершил 5 подборов, отдал 7 результативных передач и выполнил один перехват.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Это звание самого ценного игрока в туре регулярного чемпионата Евролиги стало первым для Маодо Ло в карьере. Показатель эффективности игрока составил "+34", что стало лучшим результатом в этом туре.



Вторым в списке претендентов на звание MVP тура стал Эдгарас Улановас из «Жальгириса» с показателем эффективности в 33 балла.

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