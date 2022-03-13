Лука Дончич оказался в двух шагах от дисквалификации

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич оказался под угрозой дисквалификации после удаления в матче с «Нью-Йорк Никс». Как сообщает журналист ESPN Тим Макмахон, лига после проверки оставила в силе удаление Луки. Таким образом, Дончич получил уже 14-й технический фол за сезон. Согласно правилам лиги, игрок будет дисквалифицирован на один матч, если наберёт 16 технических фолов за сезон.



В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.



В нынешнем сезоне Дончич набирает 28,0 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 8,7 результативной передачи в среднем за матч.

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