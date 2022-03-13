38 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 122:109.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 38 очков. Жонатан Куминга же заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов). У «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету 31 очко.



В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 101:91.



Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 25 очков. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (20 очов и 14 подборов). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 25 очков. Кевин Лав заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).



Также «Миннесота Тимбервулвз» одолела «Майами Хит» (113:104), а «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Индиане Пэйсерс» (108:119).

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