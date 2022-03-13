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38 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Милуоки»

38 очков Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Милуоки Бакс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 122:109.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 38 очков. Жонатан Куминга же заработал дабл-дабл (14 очков и 11 подборов). У «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету 31 очко.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 101:91.

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 25 очков. Никола Вучевич же заработал дабл-дабл (20 очов и 14 подборов). Лучше всех у «Кливленда» выступил Дариус Гарлэнд, у него 25 очков. Кевин Лав заработал дабл-дабл (10 очков и 11 подборов).

Также «Миннесота Тимбервулвз» одолела «Майами Хит» (113:104), а «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Индиане Пэйсерс» (108:119).

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НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Хироу - 30, Адебайо - 19, Страс - 19, Лоури - 14, Моррис - 6, Такер - 6, Робинсон - 3, Хайсмит - 3, Винсент - 2, Дедмон - 2, Smart, Батлер, Гай, Мартин, Оладипо, Хаслем, Юртсевен
Миннесота Тимбервулвз: Ноуэлл - 16, Таунс - 15, Эдвардс - 15, Макдэниелс - 14, Расселл - 14, Бисли - 12, Принс - 11, Рид - 11, Маклафлин - 5, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Лейман, Найт, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Ландейл - 26, Уокер - 20, Васселл - 19, Ричардсон - 16, Джонс - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 5, Бэйтс-Диоп - 2, Примо - 2, Stewart Jr., Вудард, Джонсон, Кейкок, Лэнгфорд, Мюррей, Пёлтль, Уискэмп
Индиана Пэйсерс: Вашингтон - 19, Халибёртон - 19, Хилд - 17, Джексон - 15, Дуарте - 15, Битадзе - 10, Sykes - 9, Бриссетт - 9, Смит - 6, Stephenson, Taylor, Брогдон, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
101 : 91
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Дерозан - 25, Вучевич - 20, Досунму - 17, Грин - 12, Карузо - 11, Уайт - 9, Томпсон - 5, Джонс - 2, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Кук, Лавин, Симонович, Томас, Уильямс
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Мобли - 17, Осман - 14, Лав - 10, Рондо - 8, Уэйд - 7, Окоро - 6, Гудвин - 2, Стивенс - 2, Аллен, Браун, Дэвис, ЛеВерт, Маркканен, Нембхард, Секстон, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 38, Пул - 30, Уиггинс - 21, Куминга - 14, Карри - 8, Бьелица - 6, Луни - 2, Уэзерспун - 2, Тоскано-Андерсон - 1, Грин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Муди, Портер, Пэйтон II, Уайзмен
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 18, Ибака - 15, Холидэй - 13, Аллен - 12, Картер - 9, Адетокунбо - 4, Портис - 4, Мамукелашвили - 3, Wigginton, Бембри, Коннотон, Лопес, Мэттьюз, Нвора, Хилл
Комментарии
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