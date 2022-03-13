Гомельский оценил переход американца Каспера Уэйра в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение об американском разыгрывающем Каспере Уэйре, перешедшим в ЦСКА.



«Я видел Уэйра в сезоне только три раза. Две игры их этих трёх были для него очень удачными. Особенно против ЦСКА в Москве. Он многое умеет — дрибблинг, бросок, скорость. Сложности в защите против игроков, которые выше ростом и могут создать себе ситуацию для броска. Необходимо посмотреть, как вольётся в новую для себя команду», — написал Гомельский на своём официальной сайте.



Напомним, Уэйр заключил соглашение с ЦСКА до окончания нынешнего сезона, перейдя в московский клуб из «Енисея».



В Единой лиге ВТБ за «Енисей» Каспер провёл 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи.

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