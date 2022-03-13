Главный тренер «Цмоки-Минск» рассказал, почему считает победу над «Астаной» особенной

Главный тренер «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун прокомментировал победу своей команды в матче с «Астаной» (66:60) в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю всех, кто болеет за нас, кто причастен к этой победе. Она, наверное, особенно дорога, поскольку это первая победа на клубном уровне в международных соревнованиях с составом только из белорусских игроков. Наш характер и командная игра — основные факторы, которые нам помогли. Безусловно, ребята заслужили победу, с чем и хочу их поздравить. Что касается баскетбольной составляющей, то допустили слишком много невынужденных потерь. Низкий процент попаданий из-за дуги — обязаны добавить в этом компоненте. Мы должны найти свой путь к 75 набранным очкам. При такой защите будем иметь шанс бороться за положительный результат в каждой игре», — приводит слова Вергуна официальный сайт лиги.
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