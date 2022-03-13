Томпсон: Грин — единственный в своём роде. В нашей команде он может быть разыгрывающим

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу своего товарища по команде Дрэймонда Грина.

«Не могу дождаться его возвращения, потому что, по сути, он может выполнять роль разыгрывающего в нашем нападении, ставит отличные заслоны и в 90% случаев делает правильный выбор. А если соединить это всё воедино, то получится, что он единственный в своём роде», — приводит слова Томпсона Clutch Points.

Последний раз Грин появлялся на площадке 10 января. Тогда баскетболист уговорил тренерский штаб выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Дело в том, что в этой игре впервые за 2,5 года принял участие Клэй Томпсон.

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