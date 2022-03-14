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«Клипперс» на выезде оказался сильнее «Детройта», «Даллас» обыграл «Бостон»

«Клипперс» на выезде оказался сильнее «Детройта», «Даллас» обыграл «Бостон»
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Сегодня на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 106:102. Самым результативным игроком встречи стал Маркус Моррис, который записал на свой счёт 31 очко.

После 70 игр «Клипперс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 побед и 34 поражения. «Детройт» замыкает Восточную конференцию (18 побед, 50 поражений).

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 106
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Грант - 21, Багли III - 15, Бей - 13, Джозеф - 10, Ливерс - 9, Олиник - 9, Ли - 2, Гарза, Джексон, Диалло, Макгрудер, Пикетт, Смит, Стюарт, Хейз
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 31, Кеннард - 16, Джексон - 15, Зубац - 14, Хартенштайн - 12, Коффи - 8, Мэнн - 6, Батюм - 2, Бостон - 2, Джордж, Ковингтон, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ

В другом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 92:95. Больше всех очков в матче заработал словенец Лука Дончич (26). У хозяев дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (21 очко, 11 подборов).

«Даллас» после 68 игр идёт пятым на Западе (42-26). «Бостон» также занимает пятую строчку, но только в Восточной конференции (41-28).

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
92 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Хорфорд - 17, Смарт - 15, Браун - 14, Уильямс - 10, Притчард - 8, Уайт - 5, Уильямс - 2, Ryan, Корнет, Мартин, Несмит, Стаускас, Тайс, Томас, Фиттс, Хозер
Даллас Маверикс: Дончич - 26, Финни-Смит - 19, Динвидди - 18, Брансон - 14, Грин - 9, Пауэлл - 4, Дав. Бертанс - 3, Бёрк - 2, Wright, Баллок, Браун, Клебер , Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
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