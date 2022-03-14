«Клипперс» на выезде оказался сильнее «Детройта», «Даллас» обыграл «Бостон»

Сегодня на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 106:102. Самым результативным игроком встречи стал Маркус Моррис, который записал на свой счёт 31 очко.
После 70 игр «Клипперс» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 36 побед и 34 поражения. «Детройт» замыкает Восточную конференцию (18 побед, 50 поражений).
В другом матче регулярного чемпионата «Бостон Селтикс» на своей площадке уступил «Даллас Маверикс» со счётом 92:95. Больше всех очков в матче заработал словенец Лука Дончич (26). У хозяев дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (21 очко, 11 подборов).
«Даллас» после 68 игр идёт пятым на Западе (42-26). «Бостон» также занимает пятую строчку, но только в Восточной конференции (41-28).
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