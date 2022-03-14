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«Лейкерс» проиграли «Финиксу», Леброн Джеймс набрал 31 очко

«Лейкерс» проиграли «Финиксу», Леброн Джеймс набрал 31 очко
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 140:111.

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, который набрал 30 очков и сделал 10 результативных передач. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который набрал 31 очко. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 13 очков.

Таким образом, «Финикс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Финикс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лейкерс» встретится с «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
140 : 111
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 30, Эйтон - 23, Бриджес - 18, Холидей - 12, Краудер - 11, Крэйг - 11, Макги - 10, Пэйн - 9, Пэйтон - 6, Шамет - 6, Бийомбо - 3, Уэйнрайт - 1, Lundberg, Джонсон, Камински, Пол, Шарич
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Энтони - 18, Монк - 13, Уэстбрук - 13, Ривз - 10, Брэдли - 9, Габриэль - 5, Эллингтон - 5, Хортон-Такер - 3, Джонсон - 2, Ховард - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Огастин
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