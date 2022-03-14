«Лейкерс» проиграли «Финиксу», Леброн Джеймс набрал 31 очко

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 140:111.

В составе победителей самым результативным стал Девин Букер, который набрал 30 очков и сделал 10 результативных передач. Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 23 очков и 16 подборов.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который набрал 31 очко. Расселл Уэстбрук записал в свой актив 13 очков.

Таким образом, «Финикс» одержал третью победу за последние четыре матча. «Лейкерс», в свою очередь, потерпели третье поражение за последние четыре игры.

В следующем матче «Финикс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Лейкерс» встретится с «Торонто Рэпторс».